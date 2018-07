Politie zoekt getuigen van bedreiging in Vleuten

De politie doet via Facebook een oproep aan getuigen.

Het busje stond op de parkeerplaats direct naast de brandweerkazerne. "Was je misschien rond dit tijdstip op de Gouden Koetslaan en heb je de bus geparkeerd zien staan? Ben of ken je de voorbijgangers? Help de recherche deze zaak op te lossen", is te lezen in het bericht.

De politie is ook specifiek op zoek naar een man die tijdens het voorval met zijn kind in de speeltuin tegenover de brandweerkazerne was.