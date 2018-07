Tbs met voorwaarden voor steekpartij studentenwoning Uithof

Bij een feestje in studentencomplex Casa Confetti werd de bezoeker vorig jaar een aantal keren in zijn nek gestoken. Het slachtoffer liep hierbij permanente schade aan de stembanden op. Hij kan slechts een paar uur per dag zijn stem gebruiken.

Naast het steekincident wordt de man ook verdacht van het slaan van een collega en de mishandeling van een sportschoolinstructeur een maand later.

In februari oordeelde de rechtbank in een tussenvonnis dat de man zich schuldig had gemaakt aan poging tot doodslag en aan de twee mishandelingen. De rechtbank wilde echter nader worden geadviseerd over de eventueel op te leggen maatregel, waardoor het onderzoek werd heropend.

Volgens de rechtbank pleegde man de strafbare feiten als gevolg van psychotische waanideeën. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom is hij niet strafbaar. De man had bij alle incidenten het idee dat hij werd gepest of dat er over hem geroddeld werd.

Eén van de voorwaarden is dat hij opgenomen zal worden in een kliniek om verder behandeld te worden voor zijn problematiek.