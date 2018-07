Inspectie constateert meer misstanden bij kinderdagverblijf Jolie

De inspectie dreigt het Utrechtse kinderdagverblijf Jolie, dat de wettelijke voorschriften al jarenlang negeert, met sluiting.

De crèche krijgt tot eind van de maand om orde op zaken te stellen, meldt wethouder Victor Everhardt op basis van inspectierapporten.

Er hebben tal van overtredingen bij Jolie plaatsgevonden, blijkt uit een serie inspectierapporten die maandag gepubliceerd zijn. Zo uit de inspectie kritiek op onder meer het pedagogische beleid, hoe Jolie omgaat met klachten en geschillen, de diploma's van de medewerkers, de veiligheid voor de kinderen en de omvang van de groepen.

Volgens de inspectie mochten medewerkers belangrijke informatie over ongevallen en vermoedens van mishandeling niet delen met ouders en geen melding doen bij de instanties die de overheid daarvoor heeft aangesteld.

Een interim-manager heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen en werkt aan een verbeterplan.

Directeur

Er ontstond commotie nadat eind mei Jolie in het nieuws kwam na het uitlekken van beelden van een vermeende striptease in de crèche. De directeur, Hanny Reuser, legde begin juli haar taken neer. Door de commotie verergerden de gezondheidsklachten die Reuser al had.

In de rapporten wordt gesproken over het gedrag van Reuser. Zij zou de medewerkers als een soort 'pitbull' commanderen. "Als zij in de ochtend binnenkomt, schiet al het personeel in de houding." In het rapport wordt ook gemeld dat medewerkers de auto en de woning van de voormalige directrice moesten wassen.