Geen algeheel zwemverbod voor Merwedekanaal

Op 3 juli landde een zwemmer die vanaf de Muntbrug in het water sprong bovenop een roeiboot van Viking. De boot brak hierdoor doormidden. De brugspringer raakte lichtgewond en de roeiers kwamen met de schrik vrij.

Het incident was aanleiding voor de VVD, D66 en Student & Starter om vragen te stellen aan wethouder Diepeveen. Ook de roeiverenigingen uitten al langer kritiek op het zwemmen in het kanaal en het handhavingsbeleid.

Wethouder Diepeveen laat weten dat er geen algeheel zwemverbod geldt in het Merwedekanaal, maar omdat het juridisch nog een scheepvaartkanaal is mag er niet gezwommen worden bij de bruggen, sluizen en in de gedeeltes met doorgaande scheepvaart.

Recreatie

Volgens de wethouder is er in de praktijk "geen sprake meer van scheepvaart met grote schepen en is bijvoorbeeld de Munt ook een prachtige recreatieve plek waar veel omwonenden plezier beleven, ook juist door daar te zwemmen." Daarom is er in 2015 ook besloten om niet een algeheel zwemverbod in te voeren, maar wel te spreken van een negatief zwemadvies.

Het Merwedekanaal zit sowieso in een overgangsfase, vertelt de wethouder. "Het was ooit een historisch nationaal scheepvaartkanaal en is aan het veranderen in stedelijk water met een recreatieve functie. De scheepvaartfunctie is vervallen en langs het kanaal vindt er stedelijke ontwikkeling plaats. Denk aan de ontwikkeling van het Merwedekanaalzone en Beurskwartier. Daarnaast wordt het klimaat steeds warmer, en oppervlaktewater steeds schoner. De behoefte naar zwemwater neemt toe."

De wethouder benadrukt wel dat de veiligheid voorop staat en dat alle partijen in gesprek blijven over hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.