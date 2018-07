Uppie nieuwe naam van vergeten hoogwerker op station Utrecht Centraal

Na de officiële opening van het verbouwde station was de hoogwerker onbedoeld nog in het stationsgebouw achtergebleven. Hij kon niet meer naar buiten, omdat de stationshal was dichtgebouwd.

De hoogwerker bleek beter geschikt voor het zware werk in de stationshal dan een kleiner model. De NS besloot daarom een permanente plek in de Utrechtse stationshal te zoeken voor de hoogwerker.

De winnende reactie op de oproep kwam via Facebook binnen en was van Rob Friederichs. NS-medewerker Corné Bakker heeft de winnaar gekozen. Bakker is als adviseur techniek verantwoordelijk voor de werkzaamheden in het stationsgebouw.

Op de vraag aan Corné waarom hij voor deze reactie had gekozen, was zijn antwoord: "Vanwege de dubbele betekenis: up betekent natuurlijk hoog, maar ook alleen. De hoogwerker staat eenzaam in de 'garage' en werkt vaak alleen. Ik vond het heel toepasselijk."