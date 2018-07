Half miljoen euro terug naar huurders Utrecht die te veel huur betaalden

Op verzoek van huurders controleert het Huurteam sinds 2010 woonruimtes op een te hoge huurprijs, achterstallig onderhoud en gebreken. Ook worden het huurcontract en de servicekosten op juistheid gecontroleerd. Als zaken niet op orde zijn, volgt eerst een gesprek met de verhuurder.

Als een oplossing uitblijft, kan een procedure bij de Huurcommissie worden gestart. Onderdeel daarvan is het terugvorderen van de te hoge huur die er betaald is. In totaal is afgelopen vijf jaar meer dan twee miljoen euro aan te hoge huur teruggevorderd.

Vorig jaar zijn er 662 woonruimtes gecontroleerd, 192 meer dan in 2016. In 90 procent van de gevallen zijn één of meer misstanden geconstateerd, zoals een te hoge huur of te hoge servicekosten. Gemiddeld betaalde een huurder in 2017 95 euro per maand te veel. In 2016 was dit nog 156 euro per maand.

In verreweg de meeste gevallen (97 procent) werd de huurder door de Huurcommissie in het gelijk gesteld. De totaal gerealiseerde huurverlaging in 2017 komt uit op een bedrag van 465.641 euro.

Huurprijswetgeving

Wethouder Kees Diepeveen (Wonen) is tevreden met de resultaten: "In een overspannen woningmarkt is de noodzaak om misstanden en huisjesmelkers op te sporen extra groot."

Uit de jaarrapportage blijkt verder dat huurders die een procedure starten regelmatig te maken krijgen met intimidatie of bedreigingen van de verhuurder. Daar is in 2017 131 keer sprake van geweest bij 85 adressen, dus in sommige gevallen meerdere keren per adres.