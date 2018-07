Politie doet nieuwe getuigenoproep voor woningbrand Kanaleneiland

Op 21 juni brak er brand uit in een woning in een flatgebouw aan de Marshalllaan in Kanaleneiland. Een politieagent brak beide benen toen hij uit een raam moest springen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Na het blussen van de brand werd de zeventigjarige bewoonster dood gevonden in de woning. Ze was neergestoken. Niet veel later werd een verdachte aangehouden. Het bleek om een zeventigjarige man te gaan.

De politie wil graag nog een exact beeld kunnen vormen van wat zich die avond heeft afgespeeld rond het appartement. Zo wil de politie specifiek weten of getuigen vlak voor of na het uitbreken van de brand mensen hebben zien arriveren of vertrekken vanaf de flat en doet daarom nogmaals een oproep aan het publiek voor deze informatie.