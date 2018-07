Bedrijven op Rotsoord slachtoffer van inbraakgolf

In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij Taplokaal Gist. De inbrekers hebben aan de achterkant van het pand een gat gemaakt in het raam van de deur en het slot eruit geboord.

De inbraak bij Gist is niet een op zichzelf staand incident. De afgelopen dagen is er ook ingebroken bij LE:EN, WT Urban Kitchen en de basisschool Auris.

Bij WT Urban Kitchen is er twee keer ingebroken, maar daar wist een slimme schoonmaker de inbrekers in te sluiten en de politie te waarschuwen.

Er worden de afgelopen jaren vaker inbraken gepleegd bij ondernemers op Rotsoord. Bij communicatie- reclamebureau DDK, bij Taplokaal Gist en bij Tafelboom werd eerder al eens ingebroken. Ook LE:EN was ook al eerder slachtoffer en bij de HKU Beeldende Kunst werden al eens twintig computers gestolen.

Ontwikkeling

De inbraken lijken dus niet te stoppen. Wichert van Rijn van WT Urban Kitchen vertelt dat dit soort inbraakgolven vaker voorkomen bij gebieden die in ontwikkeling zijn: "We zagen het ook bij de Veilinghaven toen we daar een zaak opende. De inbraken zijn niet alleen bij ondernemers, ook werden er regelmatig autoruiten ingeslagen."

Egbert, initiatiefnemer van de Tafelboom, laat weten dat er bij hun ook drie keer is ingebroken: "Maar de laatste keer is alweer even geleden. Wij hebben nu al het gereedschap in een grote kluis liggen. Blijkbaar weten ze dit nu."

Gat in dak

Bij LE:EN kwamen ze deze keer niet binnen. Eigenaar Dan Knijff vertelt: "Ze hebben een gat in het dak gemaakt, maar waarschijnlijk werden ze gestoord want ze zijn niet binnengekomen."

De vorige keer dat er bij het restaurant werd ingebroken werd er een flink geldbedrag buitgemaakt. De camerabeelden werden toen nog getoond bij Opsporing Verzocht maar de zaak is nooit opgelost.

Bij Taplokaal Gist lag in de nacht van maandag op dinsdag bewust de lege kassalade voor de deur. Maar daar namen de inbrekers geen genoegen mee, ze hebben de hele kluis meegenomen.