Café 't Pakhuis veroordeeld voor niet toelaten diabetespatiënt met blikje cola

De bezoeker had een blikje cola bij zich dat hij gebruikt als medicijn. Het blikje bevat de hoeveelheid suiker die hij nodig heeft als zijn bloedsuiker te laag is. Hij toonde ook een medische verklaring en insulinespuit aan de portier.

De portier weigerde hem echter de toegang waarop de Belg naar Panel Deurbeleid Utrecht stapte. Art.1 Midden Nederland, een expertisecentrum voor gelijke rechten, onderzocht vervolgens of er sprake was van ongelijke behandeling of discriminatie.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat dit het geval is. Studenten- en feestcafé ’t Pakhuis liet tijdens de zitting weten dat de bezoeker zou zijn geweigerd op de huisregel "geen eigen consumpties".

Het College stelt dat in dit geval het blikje cola niet onder deze huisregel zou moeten vallen, aangezien deze wordt gebruikt om een chronische ziekte te beheersen.

Uitzondering

’t Pakhuis zei in het verweer dat de portier contact zocht met de eigenaar om te kijken of er een uitzondering kon worden gemaakt. De bezoeker was echter al vertrokken voordat de eigenaar in beeld was. Het College liet dat in haar oordeel in het midden omdat in eerste instantie de toegang tot het café is geweigerd.

De oordelen van het College zijn niet juridisch bindend. Er wordt dus geen straf opgelegd. Wel hoopt het College dat er gevolg wordt gegeven aan de uitspraak.

VN-verdrag

Orkun Demir, had namens Art.1 deze zaak in behandeling. Hij vertelt dat bedrijven, organisaties en particulieren nog niet altijd goed op de hoogte zijn van het VN-verdrag handicap en chronische ziekten, dat sinds 14 juli 2016 bestaat.

"Voor mensen met een chronische ziekte en/of handicap is autonomie en volledig mee kunnen doen heel erg belangrijk. Daarom is het van belang dat zij altijd gebruik kunnen maken van medicatie of hulpmiddelen. Het VN-verdrag is er om de mensenrechten van deze mensen te waarborgen."