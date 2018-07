Stichting start geldinzameling voor extra restauratieprojecten Domtoren

Reden voor dit initiatief is dat de Domtoren vanaf volgend jaar tot ongeveer 2024 volledig in de steigers komt te staan. "De restauratie biedt een unieke kans om belangrijke wensen die niet gefinancierd kunnen worden uit het gemeentelijk restauratiebudget nu te realiseren. Denk daarbij aan het uitlichten van de toren, of het aanbrengen van verlichting bij de trappen, of aan een bijdrage leveren aan het renoveren van het carillon of het restaureren van bepaalde ornamenten die we willen behouden", aldus Olav Rosenberg, initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Utrechts EigenDom.

Victor Everhardt, die als wethouder verantwoordelijk voor de restauratie van de Domtoren, is blij met het initiatief. "Dankzij het geld dat de stichting gaat inzamelen, kunnen we de Dom verrijken. Laten we samen zorgen voor nieuwe herinneringen: voor onszelf en voor de generaties na ons."

Maandag wordt er in het Stadskantoor door mensen van Stichting Bouwloods een 2,5 meter hoge eikenhouten Domtoren gebouwd. Deze Domtoren wordt het rondreizende symbool van de acties die de komende vijf jaar door de stad zullen plaatsvinden.