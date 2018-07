Drie panden in Utrecht gesloten na vondst hennep

De kwekerijen werden aangetroffen in panden aan Ameland in Lunetten en de Oasedreef in Overvecht.

Bij een controle door de politie is in Lunetten een grote hennepkwekerij aangetroffen. Het pand werd niet bewoond. Er lijkt sprake te zijn van identiteitsfraude waarbij een gestolen ID is gebruikt om de woning te huren. In het pand werden ongeveer 800 wietplanten aangetroffen. Ook waren er duidelijke aanwijzingen van zeker vijf eerdere oogsten met een straatwaarde van rond de 400.000 euro.

Aan de Oasedreef in Overvecht trof de politie ook een hennepkwekerij aan. Hier stonden 446 planten. Op één kamer na, waar slechts een bed stond, was de gehele woning in gebruik als kwekerij. Door de omvang en de brandgevaarlijke situatie zijn beide panden per direct gesloten voor de duur van een jaar.

Deze week is ook een bedrijfspand aan Boteyken in De Meern voor een jaar gesloten. Bij een inval van de politie werd daar onlangs 111 kilo hennep aangetroffen in een uitgegraven kelder onder het pand.