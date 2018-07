Oud-raadslid Arjan Kleuver nieuwe voorzitter Centrummanagement Utrecht

Utrecht Directeur kinderdagverblijf Jolie legt taken neer na rel om striptease De directeur van het Utrechtse kinderdagverblijf Jolie, Hanny Reuser, heeft haar taken neergelegd. Alle commotie en aandacht in de media na een vermeende striptease in het kinderdagverblijf in februari hebben hun tol geëist. De gezondheidsklachten die Reuser al had, zijn dusdanig verergerd dat ze niet meer kan werken.