Groot deel benodigde geld voor Vuelta in Utrecht binnen

Dat schrijft de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure in een brief aan de gemeenteraad. Voor het bij elkaar krijgen van het sponsorgeld is een groot aantal bedrijven in Utrecht en Noord-Brabant benaderd. De reactie vanuit het bedrijfsleven was volgens de wethouder meestal positief. "Vele private partners waarderen het initiatief en zijn bereid een bijdrage te leveren."

Als de plannen doorgaan, zal de Vuelta starten met de ploegenpresentatie en de ploegentijdrit in Utrecht. De eerste etappe zal starten in Brabant en heeft Utrecht als finishplaats.

De kosten voor de start van de wielerronde worden geschat op 15 miljoen euro. De gemeenten Utrecht, Breda en 's-Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Brabant hebben samen 6,4 miljoen euro gereserveerd. Utrecht betaalt 4,2 miljoen euro en Brabant 2,2 miljoen euro. De partijen hopen nog op een subsidie van het ministerie van VWS.

Tour de France

De start van de Vuelta is niet vaak in het buitenland maar was in 2009 al eens in Nederland. Destijds was Assen de startplaats. Utrecht heeft in 2015 ervaring opgedaan met start van de Tour de France.

Als de plannen doorgaan, is Utrecht de eerste en enige stad ter wereld die alle drie de grote wielerrondes binnen haar gemeentegrenzen heeft gehad.