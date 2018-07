Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27

De partij maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid extra groen die moet verdwijnen voor de verbreding van de weg. De partij stelde onder meer vragen over de klaarblijkelijk verouderde gegevens op basis waarvan is besloten tot het kappen van meer bomen. GroenLinks wil weten wat dit betekent voor het besluit, het participatietraject en of dit mogelijk juridische gevolgen heeft.

Rijkwaterstaat gaat de A27, A12 en A28 rond Utrecht verbreden om het verkeer beter door te laten stromen. Dat wordt vooral gedaan door meer asfalt te leggen. Nu blijkt dat er meer groen moet worden gekapt, dan eerder gedacht. "Om het project te kunnen uitvoeren, moet langs het ruim twintig kilometer lange traject meer groen verdwijnen dan eerder was voorzien", aldus Rijkswaterstaat.

Er is tijdens de wegwerkzaamheden meer ruimte nodig voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. Rijkswaterstaat benadrukte wel dat de natuur die verdwijnt ergens anders terug zal komen.

Kerngroep Ring Utrecht

Het gaat om stroken groen direct langs de A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lunetten (A27/A12) en Oudenrijn (A12/A2) die samen een oppervlakte van ongeveer 28 hectare hebben.

De Kerngroep Ring Utrecht reageerde eerder al verbaasd en verontwaardigd op het nieuws dat er duizenden bomen extra moeten worden gekapt voor de Ring Utrecht. De Kerngroep bestaat uit Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties en komt in verzet tegen de verbreding van de snelweg.

De groep vindt "dat het tijd wordt om te stoppen met het geldverslindende project". "Met de gemeente en de provincie vinden wij dat dit het moment is om te kiezen voor een effectief bereikbaarheidsplan voor de regio, waarbij flink wordt geïnvesteerd in fiets en openbaar vervoer", schreef de groep in een statement.