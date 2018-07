Voormalige gebouw Bo-rent in Dichterswijk Utrecht gekraakt

De eigenaar van het gebouw, vastgoedontwikkelaar Ten Brinke uit Arnhem, is op de hoogte van de kraak. Petra Derks van Ten Brinke zegt aangifte te gaan doen. "We hebben ook contact opgenomen met de kraker en we wachten nog op een reactie."

Het pand staat al even leeg, maar de ontwikkelaar heeft wel een kandidaat-huurder die het pand tijdelijk zou willen betrekken. "Die wil er liever vandaag dan morgen in. Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek om het gebouw te herontwikkelen tot woningen. Het pand staat niet leeg om leeg te staan."

De kraker hing een papier op de deur van het gebouw waarin werd gesteld dat er sinds 28 mei geen gebruik is gemaakt van het gebouw. Deze situatie zou ongewenst zijn.