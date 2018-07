Utrechts Uitfeest wordt tweedaags festival

Het Uitfeest, ook wel de opening van het culturele seizoen in Utrecht, staat gepland op 15 en 16 september. Het festival krijgt ook een nieuwe invulling, meldt de organisatie. Zaterdag zijn er meer dan honderd culturele instellingen die open huis houden. Een dag later zijn er vijf locaties in de stad met vele optredens en evenementen.

Het festival wordt geopend op het Jaarbeursplein met "een grote catwalk waarop honderdvijftig Utrechters het zelfportret van de stad gaan vormen". Daarnaast zijn er bij veel creatieve broedplaatsen optredens, workshops en exposities.

Op Utrecht Centraal is zaterdag 14 september ook de start van het Literatuurfestival met een voorleesmarathon. Bij de marathon wordt in twaalf dagen tijd het boek Anna Karenina van Lev Tolstoj in ruim vijftig talen voorgelezen.

Zondag is er een jazzprogramma in TivoliVredenburg, de eerste officiële Utrechtse boekenmarkt op het Vredenburgplein en exposities op de Neude. Als slot van het Uitfeest is er zondagavond een openluchtbioscoop bij de Weerdsluis.