Wekelijkse uitagenda Utrechtse Uitloper stopt na 30 jaar

De Uitloper heeft dertig jaar de agenda's geplaatst van de bioscopen, theaters en de muziekpodia in Utrecht. Jos Wildeboer, de uitgever van het weekblad, begon hiermee in 1988, nadat hij het blad een jaar eerder in zijn woonplaats Breda had geïntroduceerd.

De komst van de smartphone en de populariteit van social media heeft de nieuwswaarde van de Uitloper de laatste jaren ondermijnd. "Ondanks de nog grote groep trouwe lezers, zien we dat de uiterste houdbaarheidsdatum aan het naderen is", aldus Wildeboer. "Op tijd stoppen is verstandiger dan tegen beter weten in door te gaan."