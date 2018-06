Provincie Utrecht roept hulp in voor omschrijven 2000 luchtfoto's

De provincie heeft enkele jaren geleden foto’s vanuit de lucht laten maken van monumenten en andere locaties met een belangrijke waarde in de stad en de provincie Utrecht. Nu roept de provincie de hulp in van burgers om te omschrijven wat de kijkrichting is en wat er te zien is.

Om de foto's goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk om te weten wat er op de foto’s te zien is, waar het vliegtuig met de fotograaf zich bevond en wat de kijkrichting in het gezichtsveld van de foto is. De provincie vraagt hiervoor hulp van mensen die graag mee willen helpen bij het project.

De provincie gaat de informatie die verkregen wordt koppelen aan bijvoorbeeld kaarten in de Cultuur Historische Atlas van de provincie.