U-OV rijdt tijdens staking streekvervoer volgens aangepaste dienstregeling

Vervoersbedrijf U-OV laat woensdag enkele tram- en buslijnen naar 'belangrijke bestemmingen' in Utrecht, zoals de ziekenhuizen in de stad, rijden met een aantal chauffeurs die niet meedoen aan de staking. Welke lijnen dat zijn is weergegeven op de site van U-OV.

De vervoerder waarschuwt dat tijden kunnen wijzigen. "Omdat we op dit moment nog niet kunnen voorspellen welk aantal chauffeurs daadwerkelijk komt werken, is het mogelijk dat er binnen de aangepaste dienstregeling bussen uitvallen. We doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken", meldt U-OV op haar website.

72 uur

Het CNV roept de leden op om vanaf woensdagochtend het werk voor 72 uur neer te leggen. "Helaas, we hadden het graag anders gezien", zegt onderhandelaar Jean-Marie Severijns van CNV Vakmensen.

De staking zou eerst al op maandag beginnen, maar die actie werd door de bonden twee dagen uitgesteld om de bemiddelaars meer tijd te geven om tot een oplossing te komen.