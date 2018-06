362 woningen in Overvecht na zomer aardgasvrij

De woningen werden al niet meer verwarmd met aardgas, meldt netbeheerder Stedin op hun website. Samen met woningcorporatie Mitros gaat Stedin de woningen van inductiesystemen voorzien.

"De Utrechtse wijk Overvecht wordt een van de voorlopers in deze ontwikkeling. In deze wijk zijn zo'n vierduizend woningen enkel voor het koken aangesloten op het aardgasnetwerk. Huurders van Mitros worden daarom actief gestimuleerd om over te stappen op inductiekoken," meldt Stedin.

Door over te gaan op koken op inductie zijn er geen kosten voor de gasaansluiting. "Met die besparing financieren we de inductieplaten. Zo dragen we samen met onze huurders bij aan de Nederlandse ambities op het gebied van duurzaamheid," aldus Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros.