Verdachte drie aanrandingen Utrecht voor observatie naar Pieter Baan Centrum

Dat is maandag besloten tijdens de regiezitting, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). De aanrandingen vonden in februari plaats. In twee van de gevallen werden de vrouwen gevolgd toen ze uit de bus stapten.

Twee van de slachtoffers werden lastiggevallen door de man, die met ze in dezelfde bus vanaf Utrecht Centraal was gestapt. Toen ze uitstapten, volgde hij ze waarna hij de vrouwen betastte door in hun billen te knijpen. Even later overkwam een vrouw hetzelfde toen zij op straat liep.

De vrouwen hebben in alle gevallen de man weten af te weren en deden aangifte. Het onderzoek leidde naar de 22-jarige verdachte. Hij werd op 20 februari in zijn woning aangehouden.

De verdachte was niet in de rechtbank aanwezig, net als zijn advocaat.