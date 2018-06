Gemeente Utrecht wil mbo'ers niet meer 'laagopgeleid' noemen

Raadslid Saiah, zelf een mbo'er, zei woensdag tijdens de commissievergadering: ''Het lijkt nu soms alsof de gemeente niet zo trots op ons is. Dat zie ik terug doordat ze zelf nog altijd de term 'laagopgeleid' gebruikt voor mbo'ers.''

In documenten van de gemeente worden mensen die een studie hebben gevolgd aan een mbo-instelling nu nog laagopgeleid genoemd, en mensen die een studie hebben gevolgd aan een hbo-instelling of universiteit hoogopgeleid. ''Daarmee wordt ook een onderscheid gemaakt tussen slecht of goed. Dit moet aangepast worden.''

De wethouder zegde vandaag toe naar alternatieven te gaan kijken. Saiah: ''We zouden het vakmensen kunnen gaan noemen, of we gaan het onderscheid in de stukken gewoon maken door het mbo, hbo en wo te noemen. We moeten het in ieder geval positief benaderen, want mbo'ers hebben we ook hard nodig.''