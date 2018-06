Gemeente verhoogt parkeertarieven vanaf 2019 tot twintig procent

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de VVD.

Op dit moment is het uurtarief in de A1-zone 4,71 euro. Volgend jaar zal de automobilist in de binnenstad 5,18 euro per uur betalen. Voor de A2- en B1-zone ligt het uurtarief respectievelijk op 3,64 en 2,58 euro per uur. Ook in deze zones wordt het tarief met tien procent verhoogd.

Bij zakelijke vergunningen worden de tarieven verhoogd met vijftien procent en automobilisten met een parkeervergunning betalen vanaf volgend jaar twintig procent meer aan parkeerkosten.

Nieuwe tarieven

De verhoogde parkeertarieven zijn door het nieuwe college aangekondigd in het coalitieakkoord. Zo wil het nieuwe stadsbestuur parkeerplaatsen terugdringen vanwege de beperkte openbare ruimte. Het verhogen van de parkeertarieven was een van deze maatregelen, maar tot nu toe bleef onduidelijk wat de nieuwe tarieven zouden zijn.

VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen is verontwaardigd. "Dit is helemaal niet nodig, maar gewoon een manier om autobezitters uit te melken." Ook denkt Gilissen niet dat mensen hierdoor vaker de fiets of trein pakken naar Utrecht. "Er zijn al te weinig parkeerplaatsen in Utrecht. De automobilist in Utrecht is daardoor gewoon de dupe van deze linkse hobby."