Topstuk Caravaggio naar Centraal Museum in Utrecht

Het topstuk heeft "De graflegging" en is een monumentaal altaarstuk van ruim 3 bij 2 meter. Het is een van de belangrijkste werken uit de collectie van de Vaticaanse musea en wordt daarom zelden uitgeleend. Het stuk hoort bij de grote tentoonstelling Utrecht,Caravaggio en Europa.

De tentoonstelling bevat ruim zestig bruiklenen, waarvan zesenveertig nog niet eerder in Nederland waren. Ze zijn afkomstig uit museale en privécollecties in Europa en de VS, waaronder de Vaticaanse musea, het Louvre in Parijs, de Galleria degli Uffizi in Florence, The National Gallery of Art in Londen en The National Gallery of Art in Washington, alsmede uit kerken in Rome.

Mediterende Hieronymus

Van Caravaggio is naast "De graflegging" ook zijn Mediterende Hieronymus uit het Monasterio de la Virgen de Montserrat te zien. Ook dit schilderij was nog niet eerder in Nederland.

Caravaggio schilderde "De graflegging" van Christus rond 1602 voor de familiekapel van Girolamo Vittrice in de Chiesa Nuova in Rome. Dit schilderij werd volgens de Romeinse schilder en kunstenaarsbiograaf Giovanni Baglione door tijdengenoten beschouwd als Caravaggio's allerbeste werk.

Vanaf 15 december 2018 is het gedurende slechts vier weken te bewonderen in de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa.