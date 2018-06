Twee verdachten aangehouden in Utrecht Centrum voor bezit speed

Utrecht Man vliegt uit bocht en belandt op vangrail andere weghelft N230 Een 48-jarige man uit Utrecht is zaterdagmiddag terwijl hij via de oprit de N230 bij de Zuilense Ring opkwam uit de bocht gevlogen. Hierdoor belandde hij op de andere weghelft waar zijn witte Volkswagen Polo in botsing kwam met een vrachtwagen.