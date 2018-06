Man vliegt uit bocht en belandt op vangrail andere weghelft N230

Dat meldt Politie Stichtse Vecht zondag op Facebook.

Omdat de bestuurder veel te hard zou hebben gereden kon hij de bocht van de oprit bij Maarssenbroek niet meer houden. Nadat hij door de vrachtwagen was geraakt is het voertuig over de kop gevlogen en uiteindelijk op de vangrail tot stilstand gekomen.

Na onderzoek en gesprekken met getuigen constateerde de politie dat de bestuurder roekeloos had gereden.

De Utrechter is nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek geen verwondingen te hebben. Ook was er geen alcohol of drugs in het spel. Zijn rijbewijs is ingevorderd.