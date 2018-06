Gemeente helpt sekswerkers Europalaan bij omscholing

Dat is te lezen in een brief van het college aan de gemeenteraad.

De gemeente start in de zomer met een plan op maat voor sekswerkers, die gericht is op opleiding, werk en financiële zelfstandigheid en onafhankelijk. Met het plan wil de gemeente duidelijkheid voor zowel sekswerkers als voor de doorontwikkeling van de Merwedekanaalzone.

Het college baseert zich met deze maatregel op de uitwerking van een eerder aangenomen motie. In die motie werd het college opgedragen om in kaart te brengen op welke wijze de tippelzone kan worden afgebouwd. Daarin werd duidelijk dat verplaatsing van de tippelzone niet langer aan de orde was.