Sterke aanwijzingen voor gebruik verontreinigde stoffen bij woonblokken Lombok

Dit blijkt uit het historisch onderzoek dat de gemeente heeft laten doen, nadat eerder uit bodemonderzoek bleek dat veel tuinen in Lombok verontreinigd zijn.

Uit dit bodemonderzoek, waar de gemeente op 24 januari over berichtte, bleek dat ongeveer de helft van de tuinen in de JP Coenstraat, Abel Tasmanstraat en Pieter Bothstraat dusdanig verontreinigd is met lood, dat hier volgens de Wet bodembescherming een bodemsanering moet worden uitgevoerd.

Fabrieksweg

Uit het historisch onderzoek blijkt nu dat er sterke aanwijzingen zijn dat verontreinigde reststoffen van de in 1986 gesloten Lood- en Zinkpletterij Hamburger gebruikt zijn voor de voormalige Fabrieksweg (1872) langs de huidige Damstraat. Verder blijkt het aannemelijk dat ook bij andere woonblokken een sterk verhoogd gehalte aan lood aanwezig is.

Het gaat om de woonblokken in de buurt van de voormalige Lood- en Zinkpletterij, tussen de Kanaalstraat, Sumatrastraat, Ceramstraat en Riouwstraat. Het vervuilde afval zou gebruikt zijn voor het ophogen van de bodem, om zo de woonblokken te kunnen realiseren.

Grootste risico

Volgens het onderzoek is de kans op een overschrijding van de norm het grootst bij onverharde tuinen. Het is mogelijk dat er rond dit gebied tuinen zijn waar het loodgehalte dusdanig hoog is dat er vanwege gezondheidsrisico’s uiteindelijk een sanering moet worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van het historisch onderzoek wordt in 12 woonblokken aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Hiermee moet worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een verhoogd loodgehalte. En de risico’s worden in kaart gebracht.

Het onderzoek moet uiterlijk begin juli zijn afgerond.