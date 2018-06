Gebouw filmtheater ’t Hoogt staat te koop

De begane grond van het gebouw is in gebruik voor het theatercafé, de andere etages voor de bioscoop. De vraagprijs is 850.000 euro en het gebouw kan per 1 februari opgeleverd worden.

In 1973 opende ’t Hoogt als eerste filmtheater in Nederland de deuren, in de gelijknamige straat in het centrum van Utrecht. In de loop der jaren is het filmtheater gegroeid, nu zit het in een zevental met elkaar verbonden historische panden waaronder het pand in de Slachtstraat.

Omdat de gebouwen, die eigendom zijn van het Utrechts Monumentenfonds zijn, gerestaureerd moeten worden gaat ’t Hoogt verhuizen. Ook wil het filmtheater haar functie verbreden, ‘t Hoogt moet een instituut voor beeldcultuur worden met veel aandacht voor educatie.

De zoektocht naar een geschikte locatie is lastig; eerder waren er plannen om te verhuizen naar de Bieb++, Kade en de City. Deze plannen gingen om verschillende redenen niet door. Vanaf nu gaat ’t Hoogt alle energie richten op een nieuw te ontwikkelen locatie in het Werkspoorgebied.

Restauratie

Het Utrechts Monumentenfonds heeft na een analyse een afweging gemaakt en besloten om het pand te verkopen, omdat de monumentale waarde niet heel hoog is bij dit gebouw. De panden ’t Hoogt 2 tot en met 10, ook in bezit van het fonds, zullen volledig gerestaureerd worden.

Omdat het filmtheater gaat vertrekken krijgen de panden ook een andere, nog te bepalen, invulling.