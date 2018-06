Politie zoekt in verband met dood persoon naar beelden CS en Hoog Catharijne

Er kan verder niks gezegd worden over de zaak, meldt de politie dinsdagavond. Dit omdat het onderzoek nog loopt.

De oproep was ook te zien in Opsporing Verzocht. Volgens de politie is "het voor het onderzoek van belang dat er in kaart wordt gebracht wie er op die bewuste dag in deze omgeving zijn geweest".

De politie is op zoek naar selfies, groepsfoto's en beeld van de omgeving. "De politie is alleen geïnteresseerd in de mensen die toevallig op zo’n foto of video staan, niet in wie het beeldmateriaal heeft gemaakt."

Als geheugensteun voor 20 april noemt de politie de wedstrijd FC Utrecht-De Graafschap, die FC Utrecht met 0-2 verloor. Ook was er in Tivoli Vredenburg een concert van Anastasia en de "Dag van de jonge Jury". In de Jaarbeurs vond het congres "Overheid 360º" plaats.

Als er niks bruikbaars op de beelden staat, worden ze verwijderd. De politie verzoekt de beelden bij het tipformulier te uploaden.