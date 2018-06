Utrecht Politie bekeurt brommerrijder in Vleuterweide wegens gevaarlijk rijgedrag De politie heeft vrijdag op de Landschapsbaan in Vleuterweide een bromfietsrijder bekeurd omdat deze op enkel het achterwiel aan het rijden was. Daarnaast mag de bromfiets, die 74 kilometer per uur rijdt, niet meer de weg op.