Weer numerus fixus bij bachelor Verpleegkunde aan Hogeschool Utrecht

Dat besluit is voortgekomen uit een intensieve samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en 29 regionale zorg- en onderwijsinstellingen. Afgelopen jaar stopte de opleiding Verpleegkunde met het hanteren van een numerus fixus van 325 eerstejaars. Toen schreven 800 studenten zich in voor de bachelor.

Met de samenwerking willen de instellingen de huidige en toekomstige tekorten aan goed geschoold personeel binnen de zorgsector het hoofd bieden.

Een studentenmaximum helpt daarbij volgens hen. "We willen de kwaliteit van de opleiding kunnen waarborgen", laat de HU weten bij monde van een woordvoerder. "We hebben afgelopen jaar samen met de Utrechtse zorginstellingen een waar huzarenstukje geleverd door al die studenten goed onderwijs te geven én een stageplek te bieden, maar dat kun je niet elk jaar verzekeren. Wel hebben we dit jaar het aantal plekken verruimd naar 400."

Dat er goed afgestemd wordt tussen zorg en onderwijs over maximale instroom in de zorgopleidingen is met de huidige tekorten aan zorgprofessionals essentieel volgens Annette de Groot-Kuppens, directrice van Utrechtzorg, dat ook onderdeel is van de eerdergenoemde samenwerking.

"Zonder numerus fixus komen er enorm veel studenten naar Utrecht. Dan leiden we in principe verpleegkundigen op voor heel Nederland. Het is van belang dat er een goede spreiding is van studenten, ook met het oog op stages. Mbo-studenten moeten bijvoorbeeld ook de ruimte krijgen."

Eerder dit jaar bleek uit cijfers van het UWV dat er ruim 120.000 vacatures open staan in de zorgsector. De HU verwacht komend jaar te starten met tenminste 500 eerstejaars voltijd- en deeltijdstudenten Verpleegkunde.