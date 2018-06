Cartesiusweg afgesloten door instabiel spoorviaduct

Utrecht Akkoord bereikt over 328 woningen in Cartesiusdriehoek Syntrus Achmea en Keystone Vastgoed hebben een akkoord bereikt over de realisatie van 328 woningen in de Cartesiusdriehoek in Utrecht. De woningen komen in de hoek van de Cartesiusdriehoek aan de Spoordijk, grenzend aan het CAB-gebouw