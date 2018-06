Horecagelegenheid Mariaplaats publiceert beelden van agressieve bezoeker

Afgelopen zondag meldde een wijkagent op Twitter dat de politie een feest had beëindigd aan de Mariaplaats, waarbij meerdere mensen werden aangehouden. Hierbij zouden zij ook wapenstokken hebben ingezet, de hondenbrigade en de politie te paard.

De eigenaar van Stairway, Henk Westbroek, uitte maandag kritiek aan DUIC over het optreden van de agenten en de berichtgeving over het incident. Volgens Westbroek kwam de politie niet helpen toen het personeel van Stairway bedreigd werd en zou de berichtgeving over het incident door de wijkagent gebaseerd zijn op leugens.

Westbroek heeft hierop dinsdag besloten de beelden van het incident te publiceren.

Maandagmiddag meldde de wijkagent op Twitter dat het feest inderdaad niet was beëindigd, maar dat er op verzoek van horeca extra politie aanwezig was in de omgeving "vanwege mogelijke onrust".