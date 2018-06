Utrecht Science Park grootste sciencepark van Nederland

Door de magneetwerking van de vele kennisinstellingen en bedrijven is het aantal werknemers ook in crisistijd fors gegroeid. Die groei zet door met de komst van nieuwe bedrijven en kennisinstellingen, zoals dinsdag het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

In het rapport staat dat Utrecht Science Park met de ruim 26.000 werknemers bij de kennis- , zorginstellingen en bedrijven (inmiddels al meer dan 27.000) verreweg het grootste sciencepark van Nederland is. Het percentage werknemers dat werkt bij bedrijven is bij het Utrechts Science Park echter laag in vergelijking met bijvoorbeeld het Leiden Bio Science Park.

Het grootste gedeelte van hen is werkzaam in de kennis- en zorgsector.

Winst te behalen

Volgens directeur Stichting Utrecht Science Park, Jan Henk van der Velden, is er nog winst te behalen waar het gaat om het aantal banen bij bedrijven. Het rapport is volgens hem een steun in de rug om het belang van de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park bij gemeente, provincie en bij het rijk te onderstrepen.