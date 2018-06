Utrechtse radiomaker maakt podcast over leven Gerrit Rietveld

Rijkhof ging op zoek naar Gerrit Rietveld via interviews met mensen die hem persoonlijk hebben gekend, waaronder vrienden, collega’s en zijn kleinzoon. Ze kwam op het idee toen ze in 2017 ontdekte dat ze "in een Rietveld" woonde.

Haar woning bleek ontworpen door Utrechts meest bekende architect en kunstenaar en dat gebruikte ze als vertrekpunt van haar podcast. "Ik wist toen ik begon niets van het persoonlijke leven van Rietveld. Ik ben altijd benieuwd naar het verhaal achter de mens, dus ben ik in zijn leven gedoken."

Interviews met Rietvelds oud-werknemer Bertus Mulder en audio-opnames van Truus Schröder, waar Rietveld een affaire mee had, leverden Rijkhof nieuwe inzichten op over de ontwerper. Rijkhof: "De geordendheid die in zijn werk naar voren komt was in zijn persoonlijke leven niet echt aanwezig."

Gerrit bestaat uit drie afleveringen die na de feestelijke lancering op 6 juni te beluisteren zijn op iTunes, Soundcloud en Stitcher. Via de website van organisatie De Stijl in de Stad kan de luisteraar bovendien de locaties bezoeken die in de podcast genoemd worden. "Zo komt het werk van Rietveld en zijn verhaal ook buiten het museum tot leven", aldus initiatiefnemer Marije Lieuwens.