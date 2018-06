Veganistisch restaurant The Vegan Gorilla in Lombok opent deuren

Het restaurant zit op de plek waar eerst restaurant Van de Straat zat. De plek verandert niet van eigenaren, maar wel van concept. Bij Van de Straat stonden kleine streetfoodgerechten op de kaart, zodat mensen meerdere gerechten konden delen.

Dat gaat niet veranderen, maar eigenaren Thijs Afink en Jasper Visser willen "lekker eten zonder schuldgevoel" serveren. "We willen bewijzen dat je geen dierlijke producten nodig hebt om lekker te kunnen eten", zegt Afink.

Daarnaast vinden Afink en Visser dat in Utrecht nog te weinig horecagelegenheden zijn die honderd procent veganistisch zijn. Met het openen van The Vegan Gorilla willen ze daar verandering in brengen.

Kroeg

Verder zal het restaurant ’s avonds langer openblijven. "We houden van feestjes, dus willen we ook de functie van kroeg gaan vervullen", aldus Afink.

De naam The Vegan Gorilla was snel gekozen. "We gaan stoer eten serveren, dus we zochten een stoer dier. Bovendien is de gorilla zelf veganist", zegt Afink.