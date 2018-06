De 37-jarige man had meerdere botbreuken, maar was wel aanspreekbaar. Hij vertelde aan de agenten dat hij was mishandeld door twee onbekende mannen. De man kon één van de twee omschrijven.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident en zoekt getuigen.