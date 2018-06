Utrecht Vissensterfte in Utrecht door combinatie warm weer, neerslag en riooloverstort In het water langs de Merkesstraat in Utrecht zijn dode vissen aangetroffen. De vissen zijn vermoedelijk doodgegaan doordat er te weinig zuurstof in het water zit. Het lage zuurstofgehalte komt door een combinatie van een lange warme periode, de hevige neerslag en een riooloverstort.