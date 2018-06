Burgemeester Jan van Zanen wint Duidelijketaalprijs 2018

De jury deed onderzoek in opdracht van het Taalcentrum-VU.

De Duidelijketaalprijs werd voor de tiende keer uitgereikt aan een bekende Nederlander "die uitblinkt binnen zijn of haar vakgebied als het gaat om duidelijke taal". Het vakgebied was dit jaar: burgemeesters van de 25 grootste gemeenten van Nederland. De prijs is in het leven geroepen om duidelijk taalgebruik aan te moedigen.

Volgens de jury zorgt het heldere en concrete taalgebruik van burgemeester Van Zanen ervoor dat een groot publiek zijn boodschap begrijpt. "De burgemeester vermijdt jargon, is niet dubbelzinnig en gebruikt geen onnodige omhaal van woorden", vindt de jury.

'Een aanmoediging van mijzelf'

Van Zanen: "Van een burgemeester mag je heldere taal verwachten. Dat is ook ontzettend belangrijk in mijn werk waar ik heel veel mensen ontmoet met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Veel dank voor deze prijs. Het is een aanmoediging voor mijzelf om het de komende jaren nog beter te doen."

De tweede plek was voor Pauline Krikke (Den Haag), derde werd Paul Depla (Breda) en op de vierde plaats is Ahmed Marcouch (Arnhem) geëindigd.