KRO-NRCV zendt documentaire uit over kinderkankerziekenhuis in Utrecht

Utrecht Eerste paal Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht Maandag werd gestart met de bouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie op de Uithof in Utrecht. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was aanwezig om samen met enkele kinderen de eerste paal de grond in te slaan.