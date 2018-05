Politie houdt twee verdachten aan na ramkraak bij winkelcentrum Leidsche Rijn

Vermoedelijk zou het gaan om de Ici Paris XL. Deze winkel was onlangs ook al doelwit van een ramkraak.

De verdachten gingen er na de ramkraak vandoor in een vluchtauto. Ze zijn op de Waterlinieweg klemgereden en aangehouden door de politie.

De politie doet op dit moment onderzoek op de Waterlinieweg. Hierdoor is de weg tijdelijk afgesloten tussen de 't Goylaan en het knooppunt Laagraven.

Eerste ramkraak

De eerste ramkraak vond plaats in de nacht na de opening van Leidsche Rijn Centrum. Het openingsfeestje was een aantal uren afgelopen toen de pui van de winkel werd geramd door vier mannen in een auto. Er werden toen veel goederen gestolen.

De eigenaar van winkel heeft na de eerste ramkraak betonblokken voor de winkel geplaatst. De ramkrakers hebben deze woensdagnacht opzij geschoven om vervolgens weer toe te slaan.

Het is nog niet bekend of er meer daders waren en of er een buit is gestolen.