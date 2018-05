Negen personen gearresteerd voor voetbalrellen in Utrecht

Het betreft aanhangers van zowel Feyenoord als FC Utrecht. Zij zijn verhoord en met een dagvaarding heengezonden door de officier van justitie.

Omwonenden omschreven de vechtpartij tussen aanhangers van FC Utrecht en Feyenoord "alsof er een oorlog was uitgebroken". Over en weer werd gegooid met stenen en met het meubilair van ijssalon Lucia. De mobiele eenheid moest hard ingrijpen. Niet alleen was er aanzienlijke schade, ook was er ernstig letsel.

De negen mannen die vandaag zijn aangehouden worden verdacht van het plegen van openlijk geweld en samenscholing om de orde te verstoren.Ook worden ze verdacht van het deelnemen aan een vechtpartij waarbij zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht.

Politierechter

Alle verdachten moeten zich in augustus voor de politierechter verantwoorden. De zaken tegen de aanhangers van Feyenoord en die van FC Utrecht worden apart, in twee groepen, behandeld.

Bovendien krijgen de aanhangers van FC Utrecht een gedragsaanwijzing mee tot aan de zitting. Deze houdt een locatieverbod in voor het FC Utrecht-stadion en directe omgeving, het centrum van de stad, en een gebied in een straal van 200 meter om café Murk, waar de supporters zich hadden verzameld.

De Feyenoord-supporters krijgen geen gedragsaanwijzing omdat er in de periode tot aan de zitting geen wedstrijd van FC Utrecht tegen Feyenoord gepland staat.