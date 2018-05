‘Verkeersplein ’t Goylaan juridisch onduidelijk, maar wel veilig’

Meer dan drie maanden geleden vroegen de twee politieke partijen om opheldering bij de gemeente over de voorrangssituatie op ’t Goylaan. Er bleken namelijk verschillende opvattingen te bestaan over wie er voorrang heeft op de kruising ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie was er onenigheid over wie er precies voorrang heeft bij de kruising.

Het veelbesproken verkeersplein wordt een voorrangsplein genoemd, een relatief nieuw verkeerskundig verschijnsel dat met de herinrichting van de straat naar stadsboulevard werd geïntroduceerd.

De afgelopen maanden is de gemeente, naar aanleiding van de schriftelijke vragen, weer bezig geweest met het onderwerp. ''We hebben gesproken met verkeersspecialisten binnen en buiten de gemeente, met juristen en met politie en Openbaar Ministerie.'' De gemeente roept het OM op om met regelgeving te komen.

Vijftien ongelukken

Vanaf de ingebruikname van het voorrangsplein in de zomer van 2016 hebben zich volgens de politie vijftien verkeersongelukken voorgedaan, waarbij de politie is betrokken. ''Geen van deze ongelukken was het gevolg van of had enige relatie met de onduidelijke juridische duiding van voorrang op het voorrangsplein'', benadrukt de gemeente.

De gemeente laat verder weten dat er ondertussen circa 100 van dit soort verkeerspleinen in Nederland liggen en dat deze pleinen zowel in vormgeving als in regelgeving nog in een transitiefase zitten.