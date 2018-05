Utrechters hebben op één stad na meeste vertrouwen in medemens

Het CBS heeft berekend dat het aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat vertrouwen heeft in de medemens in de periode 20120-2017 is gestegen. Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, de Tweede Kamer en de Europese Unie, groeide in deze periode.

Utrecht doet het dus erg goed met alleen Zwolle nog voor zich. Op de derde plek staat Groningen, daar heeft 69% vertrouwen in de medemens. Onderaan bungelt Almere met 51,1 procent.

Het CBS stelt dat deze ontwikkelingen haaks staan op het heersende beeld dat het sociale en institutioneel vertrouwen in Nederland de afgelopen jaren is verminderd. Wel zijn er grote verschillen tussen bevolkingsgroepen, vooral tussen opleidingsniveaus.

Laagopgeleid

Bij laagopgeleiden heeft 39 procent vertrouwen in de medemens, bij de hoogst opgeleiden is dit percentage 84 procent.

Het grote vertrouwen in elkaar valt samen met een groeiend vertrouwen van Nederlanders in elkaar, in de economie en de instituties van het land. Zo berekende het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in maart al dat er voor het eerst in 10 jaar meer optimisten dan pessimisten in Nederland zijn.