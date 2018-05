Protestmars tegen terugsturen Afghaanse vluchtelingen

Utrecht Verslavingszorg Arkin krijgt vergunning voor Arthur van Schendelstraat De gemeente Utrecht heeft een vergunning verleend aan Arkin om drank- en drugsgebruikers te begeleiden in het pand aan de Arthur van Schendelstraat 800. Eigenlijk is het gebouw niet bestemd voor dit initiatief, maar de gemeente stemt nu in met het afwijkende gebruik.