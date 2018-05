Icon Club voor tweede keer in jaar van eigenaar gewisseld

De naam Icon Club zal nog even blijven, maar uiteindelijk veranderen in The Bassment.

Het verbaasde Van Kooten dat de discotheek alweer te koop stond, nadat de vorige eigenaars het in februari hadden overgenomen. ''Van de oude Derrick herkenden we niets meer terug: de zaak was volledig opgeknapt. We zijn met de eigenaren in gesprek gegaan en hebben elkaar uiteindelijk gevonden in een overname.''

Voorlopig blijft de Icon Club nog een Urban R&B-club. ''We draaien nog even door volgens het huidige concept. Langzaam gaan we het omdopen naar iets nieuws. Het plan is om een soort Airbnb onder de clubs te worden. We willen verschillende mensen faciliteren in hun ideeën. Er kunnen dus meerdere feesten komen, zolang wij er maar in geloven.''

'Ideeën genoeg'

Er is volgens Van Kooten goed geluid en licht. ''Als er een keer niemand is met een eigen concept dan draaien we de avond zelf. Iedereen kan een bericht sturen via de Facebookpagina van Borrelbar Plank en als wij achter het idee staan, gaan we het doen.''

De Icon Club wordt op maandag definitief overgedragen. Dan zal Van Kooten zich gaan focussen op de nieuwe huisstijl en het nieuwe concept. Wanneer de naam precies verandert weet hij nog niet. ''Eerst zorgen dat de club blijft doordraaien en dan gaan we ons focussen op The Bassment.''