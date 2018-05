Maarten van Ooijen kandidaat-wethouder voor ChristenUnie in Utrecht

Van Ooijen (28) was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter, in 2014 en 2018 lijsttrekker en daarvoor enkele jaren werkzaam als fractiemedewerker. Hij is opgeleid als bestuurskundige en socioloog en werkt op dit moment als organisatieadviseur bij Lysias Consulting Group.

"Het is een eer en genoegen om de ChristenUnie te mogen vertegenwoordigen in het college", aldus van Ooijen. "Maar veel belangrijker dan mijn persoon, gaat het om de idealen die we door collegedeelname kunnen waarmaken. Jan Wijmenga neemt Van Ooijens plek over in de gemeenteraad.

GroenLinks is de grootste partij in Utrecht en heeft, naast huidige wethouders Kees Diepeveen en Lot van Hooijdonk, ook Linda Voortman aangedragen als kandidaat-wethouder. D66 schoof Victor Everhardt en Klaas Verschuure naar voren en ook Jony Ferket wil wethouder worden.