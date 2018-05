Cultuur Anne Faber Stipendium voor Wendy van Os Het Anne Faber Stipendium is dinsdag voor het eerst toegekend. De toelage ging naar de Utrechtse Wendy van Os. Van Os (23) is producent, voorstellingsleider, programmeur en organisator op theatergebied. De ontwikkelingstoelage van 15.000 euro is bedoeld voor talentvolle zakelijk leiders in de podiumkunsten.