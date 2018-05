Hogeschool Utrecht wil statushouders opleiden tot docent

De lerarenopleiding van de HU en de scholengemeenschappen Nuovo Scholengroep, CVO groep en Cals College starten een traject om statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Daarmee kan worden lesgegeven in het voortgezet onderwijs.

Projectleider Manon Koldewijn zegt op de site van de HU: "Nieuwe docenten zijn hard nodig en we weten dat er universitair geschoolde statushouders zijn, die interesse hebben én geschikt zijn voor een baan in het onderwijs. Daarom zijn we samen met Hogeschool Utrecht gaan kijken hoe we deze groep een passend traject kunnen bieden om ze in korte tijd aantrekkelijk te maken voor de onderwijsarbeidsmarkt."

Nieuwe doelgroep

Het lerarentekort zal oplopen tot zo’n 125 fte per jaar en met nieuwe doelgroepen hopen de instellingen hier iets aan te doen. Door op maat en gepersonaliseerd leren wordt naast de opleiding tot docent ook gewerkt aan het verbeteren van de Nederlandse taal.

Koldewijn zegt: "Het is wel belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen of de kandidaten geschikt zijn en de juiste keuze maken. Daarom beginnen we met een voorschakeltraject."

De instellingen hopen om zeker dertig statushouders een kans te bieden op de onderwijsmarkt.